Александр Солженицын: как он на самом деле сидел в ГУЛАГе

В лагерях и спецучреждениях НКВД/МВД СССР будущий нобелевский лауреат Александр Солженицын пробыл почти 7,5 лет, и его трудовая биография была разнообразной – от разнорабочего на стройках ГУЛАГа до математика в «шарашке».
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