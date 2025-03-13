Экипаж Су-34 уничтожил опорный пункт и живую силу ВСУ в курском приграничье

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) РФ уничтожил опорный пункт и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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