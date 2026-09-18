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FiNE NEWS

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Трагедия в Саратовской области: мама и двое малышей ушли из жизни после загадочного отравления

Сердце сжимается, когда узнаёшь о таких историях. В тихом городе Калининске Саратовской области 18 сентября случилась страшная трагедия: из одной семьи забрала жизни загадочная беда.

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