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Китай оставил учетную ставку без изменений в 16-й раз подряд

Китай оставил учетную ставку без изменений в 16-й раз подряд

Народный банк Китая в сентябре 16-й месяц подряд сохранил базовые кредитные ставки без изменений.

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