Тех участников боевых действий, кто возвращается с фронтов СВО, этнобанды добивают уже внутри России. Это явление становится банальной обыденностью...

Galina Bobryasheva

Да, это конечно отвратительно! Но я думаю, что в данном случае это не русский нацизм, а элементарное недоразвитие и ограниченность конкретной личности. Таких озлобленных и не развитых людей много в любой другой стране и по численности они не составляют какую-то значимую группу, чтобы говорить о национальности нацизма. И наше государство таких нациков не приветствует. Все-таки большинство российских людей и добрые, и умные, и сострадательные. При всем при этом в России проживает больше 100 национальностей наших коренных жителей. Государство складывалось веками и все люди разных национальностей жили дружно.