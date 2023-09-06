В Батайске этнические бандиты жестоко избили и расстреляли участника СВО из травмата в центральном парке.
Тех участников боевых действий, кто возвращается с фронтов СВО, этнобанды добивают уже внутри России. Это явление становится банальной обыденностью...
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Да, это конечно отвратительно! Но я думаю, что в данном случае это не русский нацизм, а элементарное недоразвитие и ограниченность конкретной личности. Таких озлобленных и не развитых людей много в любой другой стране и по численности они не составляют какую-то значимую группу, чтобы говорить о национальности нацизма. И наше государство таких нациков не приветствует. Все-таки большинство российских людей и добрые, и умные, и сострадательные. При всем при этом в России проживает больше 100 национальностей наших коренных жителей. Государство складывалось веками и все люди разных национальностей жили дружно.
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14 мин.
as
alla sergeyeva
Причина—налицо,всё охвачено и оплачено.
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7 мин.
Александр Батт
Это коммунисты виноваты. Они первыми проявили неуважение к героям войны 1-й Мировой. И привили это пренебрежение народу.
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6 мин.
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