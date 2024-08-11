Театр абсурда
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Театр абсурда

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Глава Сергиева Посада задержан из-за взятки в 15 млн за молчание о "мёртвых душах" в МФЦ

Глава Сергиева Посада задержан из-за взятки в 15 млн за молчание о "мёртвых душах" в МФЦ

В Московской области полиция задержала главу Сергиево-Посадского городского округа Дмитрия Акулова и руководителя местного МФЦ, которых подозревают во взяточничестве.

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