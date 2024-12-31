Кургинян рассказал об условии спасения России

Для спасения России необходимо увидеть правду, смочь выстоять и спрогнозировать будущее на ее основе, поскольку картина ложного благополучия рано или поздно катастрофически рухнет, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 31 декабря своем в новогоднем обращении.
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