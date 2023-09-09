ООН готова пойти на все условия российской стороны для возобновления зерновой сделки

АБ Александр Балушкин ООН пустое место для болтовни, америкосы что скажут так и будет.

Леонид Попивняк ......ну так делайте ООН))))).....через четыре-шесть недель как сделаете - обращайтесь..........вам всем РУССКИМ ЯЗЫКОМ объяснили - пока все условия РОССИИ не будут выполнены - никакой "зерновой сделки" не будет......а обещаниями и ООН и всех остальных мы уже наелись........