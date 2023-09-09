ООН готова пойти на все условия российской стороны для возобновления зерновой сделки, сообщила газета Bild со ссылкой на конфиденциальное письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша главе МИД РФ Сергею Лаврову от 28 августа, которое оказалось в ее распоряжении.
ООН готова пойти на все условия российской стороны для возобновления зерновой сделки
Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
ООН пустое место для болтовни, америкосы что скажут так и будет.
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3 час.
Леонид Попивняк
......ну так делайте ООН))))).....через четыре-шесть недель как сделаете - обращайтесь..........вам всем РУССКИМ ЯЗЫКОМ объяснили - пока все условия РОССИИ не будут выполнены - никакой "зерновой сделки" не будет......а обещаниями и ООН и всех остальных мы уже наелись........
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2 час.
Василий Целовальников
Гутерриш, откровенный ХОЛОП США и Запада! Ему верить нельзя! А если он и "старался" решить проблемы зерновой сделки, то только для видимости!!!
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1 час.
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