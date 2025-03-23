Уиткофф и Карлсон сравнили Украину с ХАМАС, исключив «преодоление» России. Резонансные признания спецпосланника президента США перед переговорами в Эр-Рияде

В преддверии готовящихся переговоров между Вашингтоном и Москвой в Саудовской Аравии, где также будут присутствовать и представители Киева, и которые должны пройти в ночь на 24 марта в Саудовской Аравии, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сделал ряд важных заявлений, касающихся украинского конфликта.
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