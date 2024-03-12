Любовница мужа Булановой откровенно раскрыла его измену: «Брак рушится, а вы говорите, я виновата»

Перед тем, как Татьяна Буланова смогла найти свое счастье и успокоение в браке с бывшим теннисистом Валерием Рудневым, ей пришлось пережить предательство и измены в личных отношениях с Владиславом Радимовым.
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