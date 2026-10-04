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«Мы на всю катушку использовали их провал» – Баранец об ударах по киевским мостам

«Мы на всю катушку использовали их провал» – Баранец об ударах по киевским мостам

За четыре с половиной года СВО Россия начала наносить удары по мостам в Киеве именно сейчас, потому что была достигнута цель – ввести в максимальный кризис украинскую ПВО.

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