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FT: проблемы с экспортом зерна приведут Украину к финансовой катастрофе

FT: проблемы с экспортом зерна приведут Украину к финансовой катастрофе

Проблемы Украины с транспортировкой зерна могут привести к финансовой катастрофе. Об этом сообщила 5 октября газета The Financial Times (FT).

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