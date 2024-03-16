Сергей Цеков о днях Крымской весны: ночью мне позвонили и сказали, что здание Верховного Совета захвачено 27 февраля 2014 года – день, когда над зданием Верховного Совета Крыма поднялись российские флаги, стал точкой отсчёта возвращения в родную гавань.