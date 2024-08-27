Ученые MIT создали дешевый и эффективный материал для аккумуляторов будущего

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый класс катодных материалов для литий-ионных батарей, который обещает значительное улучшение их эффективности и снижение стоимости.
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