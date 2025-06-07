It Takes Two, но в мире LEGO: Анонсирована LEGO Voyagers — кооперативная головоломка от соз...

It Takes Two, но в мире LEGO: Анонсирована LEGO Voyagers — кооперативная головоломка от создателей Builder's JourneyЧтобы продвигаться вперёд, игрокам предстоит перемещать детали и собирать конструкции, решая пространственные задачи.
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