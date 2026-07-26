Сила в правде
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Сила в правде

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Удар по тайным цехам в Киеве: почему Зеленский в панике и что теперь будет с дальними дронами ВСУ

Удар по тайным цехам в Киеве: почему Зеленский в панике и что теперь будет с дальними дронами ВСУ

Массированные удары уничтожили в Киеве площадки сборки дронов Terminal Autonomy, включая дальнобойные AQ-400.

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