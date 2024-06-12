В честь 10-летнего юбилея компания Esprit Games разыгрывает 500 тысяч рублей в играх ...

В честь 10-летнего юбилея компания Esprit Games разыгрывает 500 тысяч рублей в играхКомпания-издатель мобильных и браузерных игр Esprit Games объявила о старте крутого розыгрыша с призовым фондом 500 тысяч внутриигровых рублей в честь десятилетнего юбилея.