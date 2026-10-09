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Газета.ру

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TVN24: убившего уборщицу в школе ученика посадили под строгий арест на 3 месяца

TVN24: убившего уборщицу в школе ученика посадили под строгий арест на 3 месяца

Суд в Вышкуве поместил 15-летнего подростка, убившего уборщицу и ранившего двух человек в школе, на три месяца в воспитательное учреждение для несовершеннолетних.

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