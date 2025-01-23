Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» открыл регистрацию

МКиФ «Российский кинобизнес» открыл аккредитацию для участников и гостей. Презентации ведущих дистрибьюторов, показы предстоящих релизов, выставка-форум и деловая программа пройдут с 1 по 3 апреля в киноконцертном комплексе «Синема Парк Мосфильм».