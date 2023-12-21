Моя семья. Счас...
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"Ты мне просто завидуешь!"

"Ты мне просто завидуешь!"

Морена, недавно я вписалась в вечный спор про айфоны и андроиды. И поразило то, что люди уверены - если они приобрели статусную вещь (айфон, надувные губы и т.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Да понятие &quot;замуж&quot; имеет огромное разночтение в определении смысла сего действа. И в зависимости от возраста и опыта и отношение меняется. Кому-то - это просто статус, кто-то ищет опору, друга, собеседника, кто-то - генетически здорового мужчину, способного и потомство иметь здравое, с в полноценной семье воспитывать своих детей. Есть желающие выйти замуж для зажиточной и беспечной жизни: я ему даю любовь, а он мне всё остальное - квартиру ( особнячок), авто, отдых на морях, обеспеченный шопинг... Пушкин ведь с жизненного опыта писал &quot; Сказку о рыбаке и рыбке&quot; - запросы растут по мере исполнения желаний...
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