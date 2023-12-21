"Ты мне просто завидуешь!"

ВМ

Владимир Минаков

Да понятие "замуж" имеет огромное разночтение в определении смысла сего действа. И в зависимости от возраста и опыта и отношение меняется. Кому-то - это просто статус, кто-то ищет опору, друга, собеседника, кто-то - генетически здорового мужчину, способного и потомство иметь здравое, с в полноценной семье воспитывать своих детей. Есть желающие выйти замуж для зажиточной и беспечной жизни: я ему даю любовь, а он мне всё остальное - квартиру ( особнячок), авто, отдых на морях, обеспеченный шопинг... Пушкин ведь с жизненного опыта писал " Сказку о рыбаке и рыбке" - запросы растут по мере исполнения желаний...