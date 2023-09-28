Mash: в Ломоносовском районе Ленобласти около КАД прорвало газопровод

Telegram-канал "Mash на Мойке", ссылаясь на информацию от своих подписчиков, сообщает о прорыве газопровода около КАД на Гостилицком шоссе в районе Низинского сельского поселения (Ломоносовский район Ленинградской области).
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