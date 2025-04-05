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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саморано о рекорде по голам в дебютном сезоне за «Реал»: «Я не против того, чтобы Мбаппе его побил, он звезда. Горжусь, что опережаю монстров – Роналду, Бензема, Роналдо»

Французский нападающий забил 33 гола в дебютном сезоне за «Реал», сравнявшись по этому показателю с Криштиану Роналду и Рудом ван Нистелроем.

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