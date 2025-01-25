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Царьград

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Власти опровергли утилизацию загрязнённого песка с Чёрного моря в Ростовской области

Власти опровергли утилизацию загрязнённого песка с Чёрного моря в Ростовской области

Информацию о том, что загрязнённый мазутом песок с черноморского побережья будут утилизировать в Ростовской области, опровергли местные власти.

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