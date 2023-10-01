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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аварии Сарджента в этом сезоне обошлись «Уильямсу» в $3,9 млн – это самый высокий показатель в «Ф-1». Стролл и Перес – в тройке лидеров (RN365)

По подсчетам журналистов RacingNews365, Сарджент лидирует в нынешнем сезоне по размеру финансового ущерба, причиненного своей команде авариями.

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