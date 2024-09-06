В Кремле высказались о сроках окончания СВО

Дмитрий Песков пояснил, когда закончится спецоперация на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами на полях Восточного экономического форума во Владивостоке ответил на вопрос о сроках и условиях завершения СВО на Украине.
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