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В Кремле высказались о сроках окончания СВО

В Кремле высказались о сроках окончания СВО

Дмитрий Песков пояснил, когда закончится спецоперация на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами на полях Восточного экономического форума во Владивостоке ответил на вопрос о сроках и условиях завершения СВО на Украине.

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