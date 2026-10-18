Вкусные и сытные лепёшки с картошечкой и в качестве полноценного ужина хороши, и на перекус всегда к месту! Ингредиенты тесто: 1 стакан кефира 1 яйцо 350-400 г муки соль по вкусу начинка: 700-800 г картофеля 100 г сыра любимая зелень 1 луковица и еще: сливочное масло для смазывания лепешек Способ ….