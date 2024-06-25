Уровень воды в муниципалитете Приморья продолжает расти

Уровень воды в водоемах в Дальнереченском городском округе Приморского края прилично вырос. Несмотря на работу станций для откачки воды, сохраняется опасная паводковая обстановка, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
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