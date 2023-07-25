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Жители Забайкалья назвали самые непрестижные профессии

Жители Забайкалья назвали самые непрестижные профессии

Жители Забайкальского края назвали самые непрестижные профессии. По их мнению - это дворник, разнорабочий, уборщик/уборщица, оператор call-центра, курьер и охранник, сообщает служба исследований hh.

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