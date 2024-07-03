Только 8% опрошенных россиян сочли высокими риски потерять работу в 2024 году

Только 8% опрошенных россиян считают, что риски потерять работу в 2024 году высоки или очень высоки. В то же время 49% уверены, что смогут легко или очень легко найти работу, сходную по параметрам с имеющейся (+10 процентных пунктов за год).
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