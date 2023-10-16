Путин сообщил об огромных потерях ВСУ в ходе контрнаступления

Владимир Путин перед визитом в Пекин дал интервью Медиакорпорации Китая, в котором изложил свою точку зрения на причины конфликта на Украине, назвал потери ВСУ при контрнаступлении "просто огромными" и удивился тому, что о желании включить соседнюю с Россией страну в НАТО объявили еще в 2008 году.