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Дело возбудили после гибели двух детей при взрыве газа в Махачкале

Дело возбудили после гибели двух детей при взрыве газа в Махачкале

Скриншот видео Уголовное дело о нарушения требований пожарной безопасности возбудили после взрыва газа в частом доме в Махачкале, в результате которого погибло двое детей, сообщает Следственный комитет РФ.

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