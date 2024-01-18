Дело возбудили после гибели двух детей при взрыве газа в Махачкале

Скриншот видео Уголовное дело о нарушения требований пожарной безопасности возбудили после взрыва газа в частом доме в Махачкале, в результате которого погибло двое детей, сообщает Следственный комитет РФ.
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