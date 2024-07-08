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Умеров: более 40 тыс. солдат ВСУ прошли обучение по программе Interflex

Умеров: более 40 тыс. солдат ВСУ прошли обучение по программе Interflex

Более 40 тыс. украинских военных прошли обучение по программе подготовки миссии Interflex. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на пресс-конференции с главой Минобороны Великобритании Джоном Хили, передает ТАСС.

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