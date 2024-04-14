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Минобороны: пять беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем

Минобороны: пять беспилотников ВСУ уничтожены над Черным морем

Украинские военные утром 14 апреля вновь попытались атаковать российскую территорию с помощью БПЛА. Пять беспилотников противника ликвидировали около 06:30 над акваторией Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны России.

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