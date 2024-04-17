В Крыму временно перекрыт участок автодороги Джанкой – Феодосия

Об ограничении движения сообщили представители минтранса республики.В Крыму ограничили движение по автодороге «Граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия» от города Джанкоя до села Победное Джанкойского района.
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