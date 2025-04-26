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Герасимов: план Украины по срыву наступления ВС РФ в Донбассе провалился

Герасимов: план Украины по срыву наступления ВС РФ в Донбассе провалился

План украинских властей, направленный на срыв наступления российских войск в Донбассе, провалился. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

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