TikTok заблокируют в США (опять). Закон о блокировке TikTok в США прошел

Владельцев TikTok обязали продать бизнес американскому резиденту или платформа будет заблокированаСитуация вокруг TikTok в США обостряется: Палата представителей США приняла законопроект, требующий от ByteDance, китайской компании-владельца TikTok, продать свою долю в приложении американскому резиденту или столкнуться с полным запретом на использование Tiktok в США.