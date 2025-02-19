СК возбудил дело после ранения школьника острым предметом на Кубани

Следственный отдел по Темрюкскому району Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после инцидента с ранением одного из школьников «острым предметом» в одной из школ.
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