Владислав Головин: Рост доходов учителей без повышения нагрузки – цель «Единой России»

МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. Член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин на областном педагогическом форуме в Кирове заявил, что партия ставит своей целью рост доходов учителей без увеличения нагрузки.
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