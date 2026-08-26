ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Владислав Головин: Рост доходов учителей без повышения нагрузки – цель «Единой России»

Владислав Головин: Рост доходов учителей без повышения нагрузки – цель «Единой России»

МОСКВА, 26 августа, ФедералПресс. Член Высшего совета «Единой России», Герой России Владислав Головин на областном педагогическом форуме в Кирове заявил, что партия ставит своей целью рост доходов учителей без увеличения нагрузки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии