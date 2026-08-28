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Россиянам рассказали, что изменится для владельцев криптовалют с 1 сентября

Россиянам рассказали, что изменится для владельцев криптовалют с 1 сентября

Организация криптовалютного рынка будет во многом напоминать существующую систему торговли ценными бумагами С 1 сентября 2026 года в России вступаетт в силу закон, формирующий правовую основу для легального оборота криптовалют.

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