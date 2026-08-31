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test mazurok

2 подписчика

🗄В Евпатории задержали мужчину, который украл сейф с деньгами из офиса и утопил его в озере В полицию поступило заявление от руководителя фирмы: из кассы пропал металлический ящик с деньгами.

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