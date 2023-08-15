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Почему покойный родственник пришёл к вам во сне

Почему покойный родственник пришёл к вам во сне

Сны, в которых мы видим человека, ушедшего из жизни – не редкость. Но для чего мы видим такие сновидения? О чем они предупреждают? Что нам пытаются сказать? ЗАЧЕМ НАМ СНЯТСЯ ПОКОЙНЫЕ БЛИЗКИЕ Чаще всего во сне умершие родственники приходят к кому-то из членов своего рода.

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