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«Филадельфия» не планирует защищать Ворачека на драфте расширения. Если «Сиэтл» его не заберет, возможен обмен

Форвард «Филадельфии» Якуб Ворачек обсуждал с руководством свое будущее в команде. Как пишет инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, стороны сошлись на том, что, возможно, пришло время для перемен.

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