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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Рубина» Нигматуллин о потасовке в серии пенальти с «Оренбургом»: «Это не красит ни одну, ни другую команду. Мы же в другом спорте»

Вратарь «Рубина» Артур Нигматуллин высказался о потасовке во время серии пенальти с «Оренбургом». Казанцы одержали победу (1:1, 4:2 по пен.

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