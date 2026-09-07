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Виталий Королев и Алёна Аршинова вручили региону 42 скорые помощи

Виталий Королев и Алёна Аршинова вручили региону 42 скорые помощи

Виталий Королев и Алёна Аршинова вручили 42 новых автомобиля скорой помощи бригадам Верхневолжья. Машины закупили при поддержке НКО «Евразия» и системы международных расчетов А7.

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