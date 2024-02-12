Челябинская сноубордистка приняла предложение руки и сердца на спартакиаде. Видео

Мастер спорта по сноуборду из Магнитогорска (Челябинская область) Полина Смоленцева на Всероссийской спартакиаде 11 февраля приняла предложение руки и сердца от своего коллеги из Чебоксар Дмитрия Мулендеева.
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