Выставка новогодних открыток ´Новогодняя сказка´.

Каждый год в декабре в нашем детском саду проходят конкурсы творческих работ. Каких только чудес здесь не увидишь! И рождественские ёлочные игрушки, и Волшебные часы Деда Мороза, и Парад новогодних шаров.
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