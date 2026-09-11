"Чертовски отвратительно!" – лондонцы не оценили 3-метровую чернокожую статую "Леди в синем"

Трёхметровая "Леди в синем" появилась на Трафальгарской площади. Автор задумывала её как образ современной горожанки, но лондонцы, мягко говоря, не оценили.
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