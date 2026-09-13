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ИА Регнум

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Украинские дроны не менее 10 раз атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Вооруженные силы Украины более 10 раз атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции.

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