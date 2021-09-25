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Берег Лотосового озера очистили от мусора уссурийские школьники

Берег Лотосового озера очистили от мусора уссурийские школьники

Всероссийская акция "Экодежурный по стране" стартовала и в Уссурийске. В ее рамках учащиеся восьмых классов МБОУ СОШ № 32 очистили от мусора берег Лотосового озера в микрорайоне Междуречье, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу Думы УГО.

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