Баранец: ВС РФ стоит ожидать удара со стороны ВСУ в направлении Запорожья

Виктор Баранец, полковник в отставке и военный обозреватель “Комсомольской правды”, сказал Радио 1, что решающих событий специальной военной операции следует ждать в направлении Запорожья, где российские военные ожидают наступления украинских вооруженных сил.
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